DJ Muggs | Show évènement et rencontre La Place Paris, samedi 16 mars 2024.

Le samedi 16 mars 2024

de 19h30 à 00h30

.Tout public. payant

Véritable icône du hip-hop, DJ Muggs sera de passage à Paris et se produira sur la scène de La Place à l’occasion de la L2P Convention, le samedi 16 mars. À ses côtés, nous retrouverons DJ Brown13, ainsi que Reza & Judah Roger.

Venez assister au live d’une figure majeur de la scène hip-hop et musicale latino-américain, DJ Muggs, membre fondateur, DJ et beatmaker de Cypress Hill, groupe de rap parmi les plus importants de l’histoire aux 18 millions d’albums vendus dans le monde et dont l’étoile brille sur le Walk of Fame à Hollywood ! Il est aussi le producteur du classique premier album de House of Pain avec le titre planétairement connu “Jump Around”.

Le concert sera précédé d’une rencontre animée par Reza (Radio Nova) et Judah Roger (DJ, journaliste Nova, International Hip-Hop, Reggae France). Cette discussion privilégiée avec l’artiste sera l’occasion de revenir sur son parcours exceptionnel dans l’industrie du rap US et de présenter son court-métrage “Death Valley” filmé dans la Vallée de la mort et réalisé par Jason Goldwatch en 2024, faisant écho à l’album de DJ Muggs « Soul Assassins 3 : Death Valley ».

La Place 10 passage de la Canopée 75001

Contact : +33659790310 media@laplace-paris.com https://link.dice.fm/i08754a8247a

