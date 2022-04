DJ Monchi: Fiesta Salsa CinéBar Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

DJ Monchi: Fiesta Salsa CinéBar, 1 avril 2022, Marseille. DJ Monchi: Fiesta Salsa

CinéBar, le vendredi 1 avril à 21:00

De 22h00 jusqu’à l’aube, musique Non-Stop… Salsa, Bachata, Merengue, Timba, Cumbia et tous les styles de musique de l’Univers Caribéen… Voulez-vous danser.? rire et chanter.? Est-ce que tu veux t’amuser.? oui, j’ai l’endroit et la soirée que te convient au CINE BAR nous avons la formule pour vous faire passer une nuit spectaculaire et pour cause la fête est notre spécialité…!!! Ambiance Salsa festive assurée FIESTA LATINA avec DJ-Monchi

Entrée libre

♫♫♫ CinéBar 11, rue Curiol 13001 Marseille Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-01T21:00:00 2022-04-01T02:30:00

