DJ MIKE ROCK ~ HELLFEST DJ La Dame du Mont, 27 novembre 2021, Marseille.

DJ MIKE ROCK ~ HELLFEST DJ

La Dame du Mont, le samedi 27 novembre à 21:00

Mike Rock : Le Hard aux Platines Cela fait plus de dix ans que Mike Rock mix aux quatres coins du monde , et il compte bien fêter ça. Mike Rock, c’est un DJ n’ayant jamais pu trancher entre le heavy metal et les sonorités électroniques. Alors il fait comme pour le whisky et le coca : il mélange les deux. Sa devise est simple, nette et précise : boire, danser, tout casser et vénérer Lemmy. Il est le DJ officiel du Hellfest, du Fise World, et d’à peu-près de toutes les manifestations publiques où l’on boit des boissons énergisantes, où il est de bon ton d’arborer une casquette à grosse visière (éventuellement floquée du logo Slayer ou Suicidal Tendencies) et de se déplacer en planche à roulettes. Eh, au fait, si vous ne l’aviez pas remarqué : dans le pseudo de Mike Rock, habilement dissimulé, il y a le mot « rock », hein ► MIKE ROCK – Dj set Rock&MetalMix Le Dj incontesté de la scène electro rock. Mike Rock n’est plus à présenter : connu et reconnu pour ses mix rock et metal époustouflants, Dj officiel du Hellfest, du Groezrock, de Monster Energy, il est une référence indiscutée de la scène electro rock européenne. « Le Dj Monster Energy le plus à fond est sans aucun doute le seul et l`unique Mike Rock du Dirty South ! Il te fera danser et lever le poing toute la nuit ! C`est le meilleur, c`est tout ! Mike Rock est un DJ et producteur du « Dirty South » en France, qui en met plein les oreilles avec les meilleurs beats electro. Pas de discrimination entre rock`n`roll, HxC et l`electro qui envoie de grosses basses… il mixe tout ça ! Influencés par des groupes comme Boys Noise, Slayer, Daft Punk, The Beastie Boys, Belzebass, Suicidal tendencies, Justice et The Bloody Beetroots, il va te faire passer un moment sur le dancefloor comme tu n`en as jamais connu. Mike a joué dans les plus grands events de sports extrême comme le Quiksilver PRO France, Burton European Open Laax, DC All in Show Hossegor, Winter X-games Tignes … Il est également le Dj officiel du plus grand festival de metal en France: Le HELLFEST ! » Dj FOR : HELLFEST FESTIVAL / GROEZROCK / WINTER X-GAMES / FISE On stage with: THE BLOODY BEETROOTS DEATH CREW 77//NERO// DATA//FUCKKK OFFF //TEENAGE BAD GIRL//NERO //SHADOW DANCER (BOYZ NOISE REC)//Q.G. ZOMBIE KIDS//TOM DELUXX//IRISH STEPH//IKKI//BLENDE //ASIAN TRASH BOY//PULPALICIOUS//Frreeeq//SUICIDAL TENDENCIES//THE HAUNTED//DEEZ NUTS// MUNICIPAL WASTE REPRESENT: MONSTER ENERGY// // VOLCOM // ELECTRIC // CLIP EYZ // HATE COUTURE // SKULLCANDY // WASTED PARIS

Entrée libre

♫DJ SET♫

La Dame du Mont 30-32 Place Notre Dame Du mont, 13006 Marseille Marseille Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-27T21:00:00 2021-11-27T01:00:00