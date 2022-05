DJ LYCOX (FESTIVAL RIO LOCO), 15 juin 2022, .

DJ LYCOX (FESTIVAL RIO LOCO)

2022-06-15 22:30:00 – 2022-06-15

DJ Lycox compte parmi les producteurs les plus influents de la scène afro house music portugaise. Ses sets ont fait le tour du monde, des clubs mythiques comme le Berghain, temple de la techno berlinoise, le XOYO de Londres ou encore le Silencio à Paris, aux plus grands festivals (Primavera Sound Porto, Unsound Cracovie…).

Prolifique et avant-gardiste, le DJ d’origine angolaise, marie et fusionne les styles comme nul autre. Kuduro, synth pop, kizomba, baile funk, grime… Ici, les rythmes ralentissent, les mélodies s’assombrissent et les samples vocaux envoûtent. Le mix devient alors presque mystique. Jetant un pont entre les influences et les continents : musiques africaines, sonorités sud-américaines, nappes européennes…

Fer de lance de l’incontournable label lisboète Príncipe, DJ Lycox dynamite les corps et les esprits. Et renverse toute certitude.

Focus Portugal.

Rendez-vous à la Scène Nova Onda du festival Rio Loco !

Pour la 27ème édition du festival Rio Loco Nova Onda, découvrez DJ Lycox et son mix mutant !

DJ Lycox compte parmi les producteurs les plus influents de la scène afro house music portugaise. Ses sets ont fait le tour du monde, des clubs mythiques comme le Berghain, temple de la techno berlinoise, le XOYO de Londres ou encore le Silencio à Paris, aux plus grands festivals (Primavera Sound Porto, Unsound Cracovie…).

Prolifique et avant-gardiste, le DJ d’origine angolaise, marie et fusionne les styles comme nul autre. Kuduro, synth pop, kizomba, baile funk, grime… Ici, les rythmes ralentissent, les mélodies s’assombrissent et les samples vocaux envoûtent. Le mix devient alors presque mystique. Jetant un pont entre les influences et les continents : musiques africaines, sonorités sud-américaines, nappes européennes…

Fer de lance de l’incontournable label lisboète Príncipe, DJ Lycox dynamite les corps et les esprits. Et renverse toute certitude.

Focus Portugal.

Rendez-vous à la Scène Nova Onda du festival Rio Loco !

dernière mise à jour : 2022-04-12 par