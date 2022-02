DJ Luc sort sa discothèque ! Bibliothèque Municipale de Plouedern Plouédern Catégories d’évènement: Finistère

Venez écouter les pépites originales tout droit sorties des bacs de Luc Danigo ! Rencontre en lien avec l’exposition proposée à la bibliothèque de Plouedern. DJ Luc sort sa discothèque ! Bibliothèque Municipale de Plouedern Plouédern Plouédern Finistère

