DJ Lolote fait sa Boum PUITS DE JOUR Lauzerte, dimanche 24 mars 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-24T16:00:00+01:00 – 2024-03-24T18:00:00+01:00

Fin : 2024-03-24T16:00:00+01:00 – 2024-03-24T18:00:00+01:00

Le but de cette intervention, est le partage intergénérationnel parent/enfant autour d’un événement culturel , mais aussi la découverte ou l’approfondissement de l’expression corporelle par le biais de la danse. DJ Lolote anime son set uniquement musicalement, elle ne prend pas la parole, elle souhaite laisser l’expression corporelle des enfants parler d’elle même, avec pour seule influence les sonorités musicales entendues par leurs oreilles. Parsemé de bulles, de lumières, parfois de ballons, et d’un décor adapté au jeune public, le set de DJ Lolote se veut ludique, éthique et familial.

PUITS DE JOUR Pl. des Cornières, 82110 Lauzerte Lauzerte 82110 Tarn-et-Garonne Occitanie