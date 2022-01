DJ KHEOPS (IAM) La Voie Maltée, 25 février 2022, Marseille.

DJ KHEOPS (IAM)

La Voie Maltée, le vendredi 25 février à 21:00

DJ Set by KHEOPS (IAM) C’est avec beaucoup d’émotions et une immense fierté que nous accueillons l’une des légendes du Hip-Hop Français à La Voie Maltée : DJ KHEOPS du groupe IAM !!! Il est l’architecte sonore de tous les classiques du groupe, du chef d’œuvre collectif de 1997 « L’École du micro d’argent » au cultissime effort solo « Sad Hill » ; fort de 30 ans de carrière dans le milieu, c’est en pionnier du genre qu’il continue de faire rayonner la planète Mars jusqu’à l’international. Actuellement en préparation d’une nouvelle tournée avec IAM, DJ KHEOPS posera ses platines au bar pour fêter avec nous le 4e anniversaire de l’établissement ; la bière va couler à flots, on vous prépare de belles surprises ! Et pour que la fête soit complète, on a convié notre hommie PAK DJEEN pour clôturer la soirée sur un DJ Set Hip-Hop / Tropical / R’n’B bien énervé !!! On rattrape le temps perdu et on mise sur les forces locales; on compte sur vous pour venir foutre le feu !!!

Entrée libre

La Voie Maltée 7 Rue Crudère, 13006 Marseille Marseille Bouches-du-Rhône



