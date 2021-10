Paris Les Disquaires île de France, Paris DJ Joss Mendes Les Disquaires Paris Catégories d’évènement: île de France

Le mardi 19 octobre 2021

Dans sa tête 1 seule envie de vous faire danser ! Passionné de musique en général (soul, funk, jazz) et de SALSA à dominante Cubaine en particulier, il mixe lors des concerts organisés par Live&Vivo au Paris Salsa Festival, à Toros et dans de divers établissements parisiens connus pour leurs programmations Latino, Reggaeton. Événements -> Soirée / Bal Les Disquaires 6 Rue des Taillandiers Paris 75011

