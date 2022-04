DJ IVOR Le Mounguy Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

DJ IVOR Le Mounguy, 15 avril 2022, Marseille. DJ IVOR

Le Mounguy, le vendredi 15 avril à 21:00

DJ Ivor, artiste ghanéen installé à Marseille, dont les mixs sont de parfaits brassages d’afro, afro house, funk, afrobeat, soul, hip-hop est le digne représentant de ces nouvelles musiques mêlant tradition et technologies. Prêts pour la danse ?

Entrée libre

♫DJ SET AFRO♫ Le Mounguy 10 rue consolat, 13001 Marseille Marseille Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-15T21:00:00 2022-04-15T01:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu Le Mounguy Adresse 10 rue consolat, 13001 Marseille Ville Marseille lieuville Le Mounguy Marseille Departement Bouches-du-Rhône

Le Mounguy Marseille Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marseille/

DJ IVOR Le Mounguy 2022-04-15 was last modified: by DJ IVOR Le Mounguy Le Mounguy 15 avril 2022 Le Mounguy Marseille marseille

Marseille Bouches-du-Rhône