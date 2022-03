DJ Heterocide Videodrome 2 Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

DJ Heterocide Videodrome 2, 25 mars 2022, Marseille. DJ Heterocide

Videodrome 2, le vendredi 25 mars à 23:00

Face A – Cinematic dancefloor – rock n’roll, new wave, oldies ++++ BlindTest bandes originales, avec des prix à gagner ! // ¡ Concurso blindtest bandas sonoras, con premios ! Face B – Hip hop à pédales, reggaeton, old school RnB, grime, dancehall, cumbia ++++ SuEuR et baSSes bieN mOites // SuDoR y baJos PeGajOsOs ♫DJ SET♫ Videodrome 2 49 Cours Julien, 13006 Marseille Marseille Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-25T23:00:00 2022-03-25T00:30:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu Videodrome 2 Adresse 49 Cours Julien, 13006 Marseille Ville Marseille lieuville Videodrome 2 Marseille Departement Bouches-du-Rhône

Videodrome 2 Marseille Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marseille/

DJ Heterocide Videodrome 2 2022-03-25 was last modified: by DJ Heterocide Videodrome 2 Videodrome 2 25 mars 2022 marseille Videodrome 2 Marseille

Marseille Bouches-du-Rhône