DJ HEARTSTRING, JAESS, SPACE BOND WAREHOUSE Nantes, vendredi 16 février 2024.

ENIGMA Season 2. Chapter 3. Comme chaque édition, SNIGMA explore différents styles de la scène techno actuelle. Pour ce premier chapitre de 2024, c’est la Trance qui sera à l’honneur avec des représentants sérieux du milieu ! D’un côté, l’incontournable duo berlinois DJ HEARSTRING, qui incarne une Trance infusée à l’eurodance, une formule idéale pour les adeptes de NARCISS, MARLON HOFFSTADT, ou encore JULIAN MULLER. Impossible de passer à côté de leurs productions comme par exemple le magique Will You Remember Me When I’m Gone qui a retourné plus d’un dancefloor ! Ensuite c’est JAËSS en Live, porte-étendard de la scène française, qui distille une techno tentée de synthé trance et de ligne d’acid mélodique. On continue avec Space Bond (l’alliance de L.I et Border, tous les deux membres du collectif Onshore). Les deux compères vous entraînent dans un monde d’extase aux allures trance et psychédélique. En Room 2, c’est les collectifs APEX & VERSNELLING qui prennent les commandes. Ils vous donnent rendez-vous pour une soirée exceptionnelle et immersive…

Tarif : 16.00 – 16.00 euros.

Début : 2024-02-16 à 23:55

Réservez votre billet ici

WAREHOUSE QUAI DES ANTILLES 44200 Nantes 44