DJ GUTS HEAVENLY SWEETNESS SALLE ALTO – LA PLAGNE MONTALBERT Aime La Plagne, mercredi 28 février 2024.

Longtemps, il a fallu retourner les pochettes de disques et décortiquer les crédits pour lire son nom. Arrangeur, producteur, compositeur, même lorsqu’il est au front de ses albums, Guts préfère rester dans l’ombre pour laisser la lumière à la musique.Le plus tropical des producteurs hip hop prendra les platines de la salle Alto pour un des DJ sets dont il a le secret. Un voyage dans sa collection de vinyles mais aussi à travers tous les styles et les continents, disco brésilienne, musique du cap vert, disco japonaise, compas, soukouss, cadense antillaise… Tous les styles avec un point commun : la danse.

Tarif : 14.00 – 14.00 euros.

Début : 2024-02-28 à 21:00

SALLE ALTO – LA PLAGNE MONTALBERT LA PLAGNE MONTALBERT 73210 Aime La Plagne 73