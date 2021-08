Marseille Les 9 Salopards Bouches-du-Rhône, Marseille Dj Francky La Night Spécial WE anniversaire des 9 Salopards Les 9 Salopards Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

Dj Francky La Night Spécial WE anniversaire des 9 Salopards Les 9 Salopards, 11 septembre 2021, Marseille. Dj Francky La Night Spécial WE anniversaire des 9 Salopards

Les 9 Salopards, le samedi 11 septembre à 20:00

L’embassadeur des 9 Salopards revient pour célébrer en grande pompe cet anniversaire !!! Avec sa Fist & Cracked music, Francky La Night pénètre avec croustillant nos corps par la transe de ses rythmes effrénés… ça frétillera aux 9 pour l’HAPPY BIRTHDAY !!! Entrée gratuite dès 20h

Entrée libre

♫♫♫ Les 9 Salopards 9 rue de l’arc, 13001 Marseille Marseille Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-11T20:00:00 2021-09-11T02:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu Les 9 Salopards Adresse 9 rue de l'arc, 13001 Marseille Ville Marseille lieuville Les 9 Salopards Marseille