Dj Faze Blum, 1 avril 2022, Marseille.

Dj Faze

Blum, le vendredi 1 avril à 21:00

Ce vendredi 1er Avril, BLUM passe en mode Hip Hop Old & New school avec une pointe de musique tropicale. Dj Faze va nous ambiancer pour le weekend. On revient aux bonnes bases : la fête et du bon temps ! à partir de 21h – Event Gratuit ———- Dj Faze aka Mr Faze est un Dj producteur qui a commencé sa carrière il y a plus de 20 ans. Il a été booké dans les clubs, festivals et les salles les plus prestigieux. Pour les amateurs d’Old School : il a entre autres partagé la scène avec le Wu Tang, Dj Premier, Pete Rock, Mobb Deep ou encore Jazzy Jeff. Pour les férus de New School, il a notamment été vu sur scène aux côtés de Dj Snake,Ty Dolla Sign, Kid Ink, Tyga,Trey Songz, Jay Rock … Ce trendsetter avec son énergie, sa technique, son expérience et sa science du dancefloor vous fera passer, soyez en sûrs, une soirée comme peu savent le faire ! ———- INFOS PRATIQUES : – à boire et à manger – Parking à proximité (Gambetta)

Entrée libre

♫HIP HOP♫

Blum 125 La Canebière, 13001 Marseille Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône



2022-04-01T21:00:00 2022-04-01T02:00:00