DJ DRUMS “Culture” Sunset & Sunside, 5 novembre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le vendredi 5 novembre 2021

de 21h30 à 22h

Laissez-vous tenter et venez voyager aux sons de son prochain album riche en sonorité.

Originaire du Cameroun, l’artiste français Serge Tatnou est le leader du collectif Afro&Co, fondé en 2002 pour promouvoir les rencontres interculturelles. Ses sources d’inspirations multiples (musique africaine, Jazz, musique classique, soul, reggae, hip-hop et slam) se retrouvent dans son premier maxi 4 titres « Culture africaine », sorti en 2005. Depuis, il enchaîne les concerts (Jamel comedy club, Sentier des Halles, Bellevilloise et New morning à Paris, festival Africa Mbom à Rouen, siège de l’ONU à Genève etc.) afin de communiquer avec le public et l’entrainer dans son univers métissé. Laissez-vous tenter et venez voyager aux sons de son prochain album riche en sonorité. C’est l’heure du métissage musical.

Sunset & Sunside 60 Rue des Lombards Paris 75001

Contact :Sunset & Sunside 0140264660 https://www.sunset-sunside.com/2021/11/artiste/1225/7842/ https://www.facebook.com/SunsetSunsideJazzClub/ http://twitter.com/SunsetSunside

