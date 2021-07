Marseille Brasserie Communale Bouches-du-Rhône, Marseille DJ Djon Bull Brasserie Communale Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

DJ Djon Bull Brasserie Communale, 31 juillet 2021, Marseille. DJ Djon Bull

Brasserie Communale, le samedi 31 juillet à 20:00

Il y a 3 ans jour pour jour, la Brasserie Communale ouvrait ses portes pour la première fois. Pour notre anniversaire ce samedi 31/07 à partir de 20h , nous aurons le plaisir d’accueillir le fantastique Djon Bull et ses vinyles tout aussi magiques pour un set tout-terrains en nappes brossées et parpaings acidulés dans un style minimal, techno, breakbeat et acid : en gros, c’est la fête et comme on l’aime. Rendez-vous samedi [https://soundcloud.com/djonyfutur](https://soundcloud.com/djonyfutur)

Entrée libre

♫DJ SET♫ Brasserie Communale 57 Cours Julien, 13006 Marseille Marseille Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-31T20:00:00 2021-07-31T23:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu Brasserie Communale Adresse 57 Cours Julien, 13006 Marseille Ville Marseille lieuville Brasserie Communale Marseille