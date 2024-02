DJ Diva animation musicale centre station 28/02 Station de Piau Aragnouet, mercredi 28 février 2024.

DJ Diva animation musicale centre station 28/02 Station de Piau Aragnouet Hautes-Pyrénées

Animation musicale avec DJ DIVA au coeur de la station.

Prévoir des vêtements bien douillets et chauds pour bien profiter de l’ambiance festive, groovie et un son « so good »! Un après-midi ambiancé avec DJ DIVA et ses platines!

Animation modulable en fonction des conditions météo.

17H00-21H00

Bonne humeur garantie!

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-28 17:00:00

fin : 2024-02-28

Station de Piau PIAU ENGALY

Aragnouet 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie infos@piau-engaly.com

