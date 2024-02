DJ Diva à l’Abri Snack 22/02 Station de Piau Aragnouet, jeudi 22 février 2024.

DJ Diva à l’Abri Snack 22/02 Station de Piau Aragnouet Hautes-Pyrénées

Animation musicale avec DJ DIVA et l’équipe de l’Abri Snack situé au coeur des pistes accès par le téléski du Lac ou par le télésiège du Campbielh avoir un forfait de ski.

Prévoir des vêtements bien douillets et chauds pour bien profiter de l’ambiance festive, groovie et un son « so good »! Un après-midi ambiancé avec DJ DIVA et ses platines!

Animation modulable en fonction des conditions météo.

13H00-17H00

Bonne humeur garantie!

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-22 13:00:00

fin : 2024-02-22 17:00:00

Station de Piau PIAU ENGALY

Aragnouet 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie infos@piau-engaly.com

