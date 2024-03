DJ DESCHAMPS LA 3ÈME MI-TEMPS Petite-Rosselle, mercredi 20 mars 2024.

La Bibliothèque Municipale de Petite-Rosselle convie les fans de football, de musique et tous les autres au spectacle (Spectacle offert par le Département de la Moselle, dans le cadre de la manifestation « Lire en fête … partout en Moselle ! ») « DJ-Deschamps la 3ème mi-temps » produit par l’SKBL Cie Théâtrale.

Imaginée comme un DJ set avec platines vinyles et projections vidéo, cette rencontre musicale décalée et ludique a pour ambition de présenter l’histoire du football en partant des musiques et des chants liés au football, sport populaire par excellence.

Gratuit, l’évènement aura lieu au Foyer Municipal de Petite-Rosselle.

Public à partir de 11 ans (ados, adultes, séniors).

Les personnes intéressées peuvent s’inscrire auprès de la Bibliothèque Municipale de Petite-Rosselle au 03.87.84.01.25 ou par mail à bib.rosselle@gmail.fr.Tout public

0 EUR.

Début : 2024-03-20 14:30:00

fin : 2024-03-20 16:30:00

227 rue Principale

Petite-Rosselle 57540 Moselle Grand Est bib.rosselle@gmail.com

