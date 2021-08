Marseille Les 9 Salopards Bouches-du-Rhône, Marseille Dj Cooki La Jouney Spécial WE anniversaire des 9 Salopards Les 9 Salopards Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Les 9 Salopards, le vendredi 10 septembre à 20:00

Un an déjà que nous nous sommes installés sur les bords du cours Julien ! Et toujours là !!! Alors festoyons ami(e)s !!! Pour ce premier jour de festivité, Dj Cooki La Journey enflammera le dance floor selecta caviar de sons déchaînés comme on les aime ! Sur les murs, expo de la matrone, on ne vous la présente plus, et ses créations WANTED régération ! Venez fêter ce 1er anniversaire de la résurrection des 9 Salopards, Vendredi dès 20h, 2 rue Crudère Marseille !

Entrée libre

Les 9 Salopards 9 rue de l'arc, 13001 Marseille

2021-09-10T20:00:00 2021-09-10T02:00:00

