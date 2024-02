DJ Chabin New Morning Paris, vendredi 1 mars 2024.

Le vendredi 01 mars 2024

de 20h00 à 22h00

.Public adolescents adultes. payant Tarif New Morning : 12.00 EUR

Venez célébrer en danse et en musique les 45 ans de carrière d’un grand monsieur de la culture groove parisienne : DJ CHABIN !

DJ hors normes, chantre du funk et du jazz fusion des années 1970-1980 et figure tutélaire des breakdancers, CHABIN fut l’un des acteurs emblématiques de ces infatigables nuits parisiennes et bien au-delà du périphérique, qu’il a abreuvées de son cocktail de funk, soul, jazz-rock et hip hop, mâtiné de musiques afro antillaises.

Cet anniversaire se fera entouré de prestigieux comme DJ ROMENTO LE JAZZ, DJ CLEON, PSYCUT, DJ ENIS et JAIANY. Pour ainsi dire les meilleurs spécialistes des genres Jazz Funk, Rare Groove, Boogie, Jazz Dancefloor, Afro-Cuban, Brazil, Broken Beat, qui se succéderont de 20h à 1h30 !

New Morning 9 Rue des Petites Écuries 75010 Paris

Contact : https://www.newmorning.com/20240301-5904-dj-chabin.html#more https://www.facebook.com/events/718900510204514/

DJ Chabin