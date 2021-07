DJ Chabela + DJ Asna + Good Morning Africa Trempolino – La Fabrique Ile de Nantes, 28 août 2021-28 août 2021, Nantes.

2021-08-28

Horaire : 19:00 00:00

Gratuit : oui

DJ Chabela – DJ set – Abidjan, Côte d’Ivoire DJ emblématique et force motrice de la scène électronique en Côte d’Ivoire, Chabela est aussi une activiste passionnée, qui conçoit et développe des événements musicaux à Abidjan et dans tout le pays. Ses sets combinent house et deep house aux sons du répertoire traditionnel africain. DJ Asna – DJ set – Abidjan, Côte d’Ivoire Asna est une DJ, productrice et artiste visuelle basée à Abidjan. Elle explore les rythmes et sonorités traditionnelles qui façonnent la musique actuelle du continent, en les couplant d’une base électronique. Tout est matière à une relecture, des rythmes saccadés du coupé-décalé, de la rumba congolaise où encore l’univers transe des percussions traditionnelles. Good Morning Africa – DJ set – Musiques actuelles africaines Aux manettes d’une émission sur la radio Prun Organisé par Trempo dans le cadre de la saison Africa 2020.A voir aussi : Toujours dans le cadre de la saison Africa 2020, de 18h à 19h, vous pourrez découvrir au lieu unique la création du producteur ougandais Don Zilla et de l’artiste visuel nantais Guillaume Marmin.

Trempolino – La Fabrique Ile de Nantes 6 Boulevard Léon Bureau Île de Nantes Nantes