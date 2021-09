Marseille Il Cuoco Bouches-du-Rhône, Marseille DJ Bobzilla & Cointreau Il Cuoco Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

DJ Bobzilla & Cointreau Il Cuoco, 3 septembre 2021, Marseille. DJ Bobzilla & Cointreau

Il Cuoco, le vendredi 3 septembre à 18:00

Après un bel été ensoleillé il est temps de fêter la rentrée !! Nous vous attendons ce vendredi 3 septembre 2021 à partir de 18h00 ! Au programme : – Dégustation de cocktails Cointreau – Vins italiens – Antipasti – Bonne humeur – Et DJ set par DJ Bobzilla Evénement kids friendly !! Réservation conseillée au 04 91 31 20 27 Toutes les mesures d’hygiène seront bien entendu mises en place pour votre sécurité et celle de notre équipe !! ♫♫♫ Il Cuoco 5 Place Sadi Carnot, 13002 Marseille Marseille Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-03T18:00:00 2021-09-03T23:59:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu Il Cuoco Adresse 5 Place Sadi Carnot, 13002 Marseille Ville Marseille lieuville Il Cuoco Marseille