DJ ATN Les Disquaires, 26 mars 2022, Paris.

Date et horaire exacts : Le samedi 26 mars 2022

de 02h00 à 05h00

gratuit

ATN est un digger invétéré de tous les grooves, spécialiste des musiques afro-américaines, reconnu et sollicité pour son goût et sa culture musicale.

Passé par les clubs les plus Discophiles de la capitale, il est actuellement DJ résident du New Morning à Paris et programmateur de la New Morning Radio, où il exerce aussi l’activité de conseiller artistique et booker d’artistes locaux (Echoes Of, Hyleen, Greements de Fortune, Let’s Get Together) et internationaux (Resolution 88, Citrus Sun, Crazy P, Nils Landgren, Ronnie Foster, Howard Johnson, Junior, Tony Momrelle, Jarrod Lawson). Organisateur de soirées/concerts (Funk & The City, 50 More Years Of Funk, Mochi Party) en plus d’être un fin selector pour des événements divers (Cinéma, Corporate), Il forme à présent le duo Mochi Men avec le producteur remixeur Young Pulse, partageant plusieurs résidences entre Paris et Londres. Début 2019 ils ont lancé leur label, MOCHI RECORDS, sur lequel sortent plusieurs de leurs remixes pour Resolution 88, Setenta, Brooklyn Funk Essentials, China Moses, Ludivine Issambourg et bien d’autres projets à venir.

Les Disquaires 6 Rue des Taillandiers Paris 75011

8 : Ledru-Rollin (Paris) (279m) 76 : Charonne – Keller (Paris) (136m)



Contact : https://www.mixcloud.com/etienne-atn-dupuy/

Clubbing

Date complète :

2022-03-26T02:00:00+01:00_2022-03-26T05:00:00+01:00