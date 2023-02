Dj Asko et Dj Fab – Soirée de clôture du Festival Hip Opsession Danse, 25 février 2023, Nantes.

2023-02-25

Horaire : 22:00

Gratuit : oui Entrée libre.

Dj sets. DJ Asko : Activiste Hip hop de la première heure, il fait aujourd’hui figure de pionnier du son “All school” tout d’abord sur les ondes dans le légendaire Hypnotyk Show sur Radio Nova (avec DJ Clyde, Joey Starr, Solo et China), puis sur Générations 88.2 dans Playtime show et Press Record Show (avec Monsieur Willy), une des émissions les plus excitantes de la bande FM sur la Old School. C’est aussi derrière les platines que Asko s’est fait un nom, il distille le meilleur de la black music aussi bien en Funk Disco, Soul qu’en Hip Hop. Il fut aussi un producteur de mixtapes incontournables et collector (James Brown live at home, Fresh pack of funk et Funk Jewel). Il est aujourd’hui fondateur de la marque “Who got the Funk” et membre du collectif Funky French League. DJ Fab : Fab grandit dans une culture musicale très inspirée par les Etats-Unis puisqu’un de ses parents y vit. À la fois frustré et excité par les mix qu’il entend à la radio, il commence à enregistrer des morceaux sur cassette pour pouvoir faire ses propres remix. Il a sa première platine à 16 ans mais les choses deviennent sérieuses quand il acquiert ses 1200 MK2 Technics à 19 ans. Fab est un ami de longue date de Lord Jazz, le DJ des Lords Of The Underground. Ce dernier anime l’émission “The Connection” sur Générations où Fab a l’occasion de le remplacer à plusieurs reprises pour finir par co-animer l’émission avec lui. Quand celle-ci se termine en 2001, Fab reprend le créneau et présente sa propre émission, Underground Explorer, du nom de ses premières mix-tapes. Il en profite pour faire partager son amour et surtout sa grande culture musicale. On peut y entendre du Hip Hop Old School comme de la Funk , de la Soul, de la New Jack, de la Jungle, bref, pas de frontières pour le bon son ! Parallèlement, l’aventure Hip Hop Résistance se met en place et Fab en devient le porte-drapeau, tandis que, dans l’ombre, Awer coordonne le tout. Ensemble, ils organisent des dizaines de concerts et événements.Alors que dans ce milieu le succès est souvent éphémère, Fab est toujours présent et saisit chaque occasion pour défendre et faire partager sa culture. C’est de son parcours de résistant qu’il tire sa légitimité. Persévérance et intégrité sont au cœur de son combat. Dans le cadre du Festival Hip Opsession Danse (16 au 26 février 2023)

Île de Nantes Nantes 44200

02 51 82 74 13 https://www.hipopsession.com/