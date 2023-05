Dj Alban Aumard Théâtre El Duende Ivry sur seine Catégories d’Évènement: ile de france

Ivry-sur-Seine Dj Alban Aumard Théâtre El Duende, 4 juin 2023, Ivry sur seine. Le samedi 03 juin 2023

de 23h30 à 01h00

.Tout public. gratuit

Duende Especial Mix / Concert / Une odyssée musicale de Santiago de Cuba à Santiago de Chile… Adelante ! Une odyssée musicale de Santiago de Cuba à Santiago de Chile… Adelante ! Avec le soutien de la Métropole du Grand Paris, de la ville d’Ivry-sur-Seine et du réseau Actes if. Théâtre El Duende 23 rue Hoche 94200 Ivry sur seine Contact : https://www.theatre-elduende.com/elduende/agenda/423-nuit-blanche-au-duende?date=2023-06-03-19-30 https://www.facebook.com/theatreelduende/ https://www.facebook.com/theatreelduende/

Adrien Didierjean Duende especial mix Détails Catégories d’Évènement: ile de france, Ivry-sur-Seine Autres Lieu Théâtre El Duende Adresse 23 rue Hoche Ville Ivry sur seine Departement Paris Lieu Ville Théâtre El Duende Ivry sur seine

Théâtre El Duende Ivry sur seine Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ivry sur seine/

Dj Alban Aumard Théâtre El Duende 2023-06-04 was last modified: by Dj Alban Aumard Théâtre El Duende Théâtre El Duende 4 juin 2023 Théâtre El Duende Ivry sur seine,Ivry sur seine

Ivry sur seine Paris