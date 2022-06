DJ 2Fré (DJ set), 25 juin 2022, .

DJ 2Fré (DJ set)

2022-06-25 – 2022-06-25

7 7 DJ 2Fré

Une soirée réussie c’est avant tout, un DJ qualifié, à l’écoute, souriant et disponible, voici les maitres-mots de 2Fré. Passionnée par la musique depuis l’enfance, il vous proposera un set incroyable aux rythmes entraînants & aux sonorités multiples. Il est également DJ résident de l’émission La Cité Métisse sur Radio Galère.88.4FM où il gère tant la partie musicale que toute la logistique liée à la Régie et au studio pour le bon déroulement des enregistrements et podcasts.

Une belle soirée aux sonorités Funk, Afrobeat, Hip Hop mixé rien pour vous par DJ 2Fré en juin !

DJ 2Fré

Une soirée réussie c’est avant tout, un DJ qualifié, à l’écoute, souriant et disponible, voici les maitres-mots de 2Fré. Passionnée par la musique depuis l’enfance, il vous proposera un set incroyable aux rythmes entraînants & aux sonorités multiples. Il est également DJ résident de l’émission La Cité Métisse sur Radio Galère.88.4FM où il gère tant la partie musicale que toute la logistique liée à la Régie et au studio pour le bon déroulement des enregistrements et podcasts.

dernière mise à jour : 2022-05-24 par