Dizy – Fête des Glaces Dizy, 4 décembre 2021, Dizy.

2021-12-04 08:45:00 – 2021-12-04 22:00:00 Complexe sportif, André Charbonnier 15 rue de la Guadeloupe

Au programme :

8h45 – 17h30

Zumba – Zumba Kids, Marche nordique, Pieds Poings, Kuduro’Fit, Tabata (ASPTT Dizy Porte du Vignoble)

Tournoi de foot (USD Foot)

Danse de société (Champagne K’Danse)

Dance Modern Jazz (Spirit Dance Studio) 14h30 – 16h30

Initiation aux arts du cirque avec l’association la Trac Avec la présence de la Fanfare de rue Nous, on attend Paulette Vente de lanternes volantes au prix de 1,5 € au profit du Téléthon. 18H

Lâcher de lanternes volantes 19h30 – 21h30

Dizy’Solstice Pop Rock

Concert Pop Rock avec le groupe La Dent Rose Entrée gratuite

Pass sanitaire obligatoire

mairie-dizy@wanadoo.fr +33 3 26 55 99 60 Complexe sportif, André Charbonnier 15 rue de la Guadeloupe Dizy

