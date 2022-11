Dizaine de la création au féminin – Copie

Dizaine de la création au féminin – Copie, 11 mars 2023, . Dizaine de la création au féminin – Copie



2023-03-11 20:30:00 – 2023-03-11 EUR Théâtre: » Faut s’tenir »par la Dame Compagnie. Chloé Martin conteuse d’histoires partage la scène avec Klovis musicien. Ensemble, ils emmènent

le public dans des histoires où s’incarnent différents personnages. Théâtre: » Faut s’tenir »par la Dame Compagnie. Chloé Martin conteuse d’histoires partage la scène avec Klovis musicien. Ensemble, ils emmènent

le public dans des histoires où s’incarnent différents personnages. Nathalie Morcelet dernière mise à jour : 2022-11-17 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville