189, rue du Général Renault, Tours, le vendredi 7 janvier 2022 à 17:30

Le samedi 7 janvier 2022, à partir de 17h30, nous vous accueillons dans notre local, au 189 rue du général Renault pour vous apprendre à faire de la peinture 100% zéro déchet à partir de végétaux tels que le chou rouge, le persil ou encore la betterave ! Venez participer à notre atelier DIY Peinture végétale pour apprendre à faire votre propre peinture zéro déchet ! 189,rue du Général Renault,Tours 189, rue du Général Renault, Tours Tours Giraudeau Indre-et-Loire

