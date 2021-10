Paris Bibliothèque Aimé Césaire île de France, Paris DIY Origami Bibliothèque Aimé Césaire Paris Catégories d’évènement: île de France

DIY Origami Bibliothèque Aimé Césaire, 3 novembre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le mercredi 3 novembre 2021

de 16h à 17h

gratuit

Atelier origami spécial Mordus du manga Dans le cadre des Mordus du manga, nous vous donnons rendez-vous autour d’un atelier origami pour les enfants (de 6/8 ans). Au cours de l’atelier, vous découvrirez comment réaliser des petits personnages inspirés de la culture japonaise grâce à une technique simple de pliage. Sayonara ! (à bientôt en japonais) Enfants à partir de 8 ans, sur inscription à la bibliothèque Animations -> Atelier / Cours Bibliothèque Aimé Césaire 5 rue de Ridder Paris 75014

13 : Plaisance (184m) 13 : Pernety (550m)

Contact :Bibliothèque Aimé Césaire 0145412474 bibliotheque.aime-cesaire@paris.fr http://equipement.paris.fr/bibliotheque-aime-cesaire-1732 https://fr-fr.facebook.com/bibliothequeAimeCesaire/

Date complète :

2021-11-03T16:00:00+01:00_2021-11-03T17:00:00+01:00

