Bibliothèque Georges Pompidou, le samedi 4 juin à 15:00

À partir de 7 ans. À partir d’éléments simples, créez vos fleurs en carton, ou vos cerfs-volants dragons. De quoi décorer votre jardin, ou donner une touche de nature à votre intérieur. Bibliothèque Georges Pompidou 68 rue Léon Bourgeois 51000 Châlons-en-Champagne Châlons-en-Champagne Marne

