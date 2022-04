DIY* du moyen-âge : « Fabrique ton produit cosmétique » ! Loches Loches Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

Loches

DIY* du moyen-âge : « Fabrique ton produit cosmétique » ! Loches, 13 avril 2022, Loches. DIY* du moyen-âge : « Fabrique ton produit cosmétique » ! Loches

2022-04-13 – 2022-04-13

Loches Indre-et-Loire Loches 11 EUR Apprenez à fabriquer vous-même vos cosmétiques comme au Moyen Âge et comprenez l’hygiène de la favorite Agnès Sorel ! Apprenez à fabriquer vous-même vos cosmétiques comme au Moyen Âge et comprenez l’hygiène de la favorite Agnès Sorel ! Réalisation de deux recettes médiévales : un baume à lèvres et un savon. citeroyaleloches@departement-touraine.fr +33 2 47 19 18 08 https://www.citeroyaleloches.fr/ Apprenez à fabriquer vous-même vos cosmétiques comme au Moyen Âge et comprenez l’hygiène de la favorite Agnès Sorel ! La Petit roquette

Loches

dernière mise à jour : 2022-03-29 par

Détails Catégories d’évènement: Indre-et-Loire, Loches Autres Lieu Loches Adresse Ville Loches lieuville Loches Departement Indre-et-Loire

Loches Loches Indre-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/loches/

DIY* du moyen-âge : « Fabrique ton produit cosmétique » ! Loches 2022-04-13 was last modified: by DIY* du moyen-âge : « Fabrique ton produit cosmétique » ! Loches Loches 13 avril 2022 Indre-et-Loire Loches

Loches Indre-et-Loire