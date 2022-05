Dixit Deus Fiat Luxe’, Solo d’Emily Tissot Romans-sur-Isère Romans-sur-Isère Catégories d’évènement: Drôme

Romans-sur-Isère

Dixit Deus Fiat Luxe’, Solo d’Emily Tissot Romans-sur-Isère, 13 mai 2022, Romans-sur-Isère. Dixit Deus Fiat Luxe’, Solo d’Emily Tissot La Maison Nugues La Maison Nugues 18 rue de l’armillerie Romans-sur-Isère

2022-05-13 – 2022-05-13 La Maison Nugues La Maison Nugues 18 rue de l’armillerie

Romans-sur-Isère Drôme EUR 8 Spectacle très vivant, à partir de 16 ans + exposition de dessins

Solo dont les contours se tricotent au fil du

moment et des gens. C’est un voyage hybride, en constante up-date,

différent à chaque représentation; entre rires et larmes lamaisonnugues.lartmillerie@gmail.com +33 6 49 11 70 53 http://lamaisonnugues.wixsite.com/my-site La Maison Nugues La Maison Nugues 18 rue de l’armillerie Romans-sur-Isère

dernière mise à jour : 2022-05-03 par

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Romans-sur-Isère Autres Lieu Romans-sur-Isère Adresse La Maison Nugues La Maison Nugues 18 rue de l'armillerie Ville Romans-sur-Isère lieuville La Maison Nugues La Maison Nugues 18 rue de l'armillerie Romans-sur-Isère Departement Drôme

Romans-sur-Isère Romans-sur-Isère Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/romans-sur-isere/

Dixit Deus Fiat Luxe’, Solo d’Emily Tissot Romans-sur-Isère 2022-05-13 was last modified: by Dixit Deus Fiat Luxe’, Solo d’Emily Tissot Romans-sur-Isère Romans-sur-Isère 13 mai 2022 Drôme Romans-sur-Isère

Romans-sur-Isère Drôme