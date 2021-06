Marseille Musée d’Histoire de Marseille – Site du Port antique Bouches-du-Rhône, Marseille Dixilexik Washboard Four Musée d’Histoire de Marseille – Site du Port antique Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Musée d'Histoire de Marseille – Site du Port antique, le vendredi 16 juillet à 20:00

RENAUD PERRAIS : cornet, clarinette, saxophone C Melody GABRIEL MANZANEQUE : banjo JEAN-FRANÇOIS MERLIN : contrebasse JÉRÉMY FERNAND MARRON : Washboard, guitare Le Dixilexik quartet joue une musique de Jazz traditionnel tout en proposant des arrangements personnels. Une musique joyeuse, rythmée, aux sonorités acoustiques pour un répertoire instrumental autour de cet objet fascinant qu’est le Washboard. À l’origine objet du quotidien, cette planche à laver le linge a vite été détourné et utilisé comme instrument de musique. Elle a depuis pris sa place dans l’histoire du jazz entre les mains expertes de grands washboardistes tel que Baby Dodds dans le trio de son frère, Floyd Casey dans le quintet de Clarence Williams ou du bluesman Washboard Sam. Concert organisé par Le Musée d’Histoire de Marseille, la mairie du 1er & 7e arrondissements et Le Cri du Port dans le cadre de l’été marseillais. Le musée sera exceptionnellement ouvert en nocturne de 18h à 22h. L’accès aux collections permanentes est gratuit. Concert à 20h dans le site du Port antique. Entrée possible dès 18h sur le site.

Musée d'Histoire de Marseille – Site du Port antique 2 rue Henri barbusse 13001 Marseille

