DIXIELAND SENIORS à la cave du jazz le samedi 12 avril 2025 la cave du jazz / Salle Sainte Anne Lorrez-le-Bocage-Préaux, samedi 12 avril 2025.

DIXIELAND SENIORS à la cave du jazz le samedi 12 avril 2025 Le New Orleans à l’honneur à la cave du jazz Samedi 12 avril 2025, 21h00 la cave du jazz / Salle Sainte Anne Tarifs : 15€ : visiteurs, famille lorrezienne (2 adultes +enfant), 12€ : réduit, 10€ : adhérents et Lorreziens, – de 18 ans : entrée libre.

La bonne humeur à portée d’instruments

​Le son, c’est celui du jazz classique New Orleans authentique. Les Dixieland Seniors perpétuent la musique de King Oliver, Jelly Roll Morton, Clarence Williams, Louis Armstrong, Bix Beiderbecke…L’esprit, c’est l’amitié, l’humour et la volonté de jouer sérieusement sans se prendre au sérieux. Que dire de plus ? La magie opère..Un concert des Dixieland Seniors devrait être remboursé par la Sécurité sociale : anti-déprime garanti.

la cave du jazz / Salle Sainte Anne rue Sainte Anne 77710 Lorrez le Bocage Lorrez-le-Bocage-Préaux 77710 Lorrez-le-Bocage Seine-et-Marne Île-de-France

