Saintes Église Saint-Eutrope Charente-Maritime, Saintes Dix siècles en quelques pas, du gladiateur au pèlerin Église Saint-Eutrope Saintes Catégories d’évènement: Charente-Maritime

Saintes

Dix siècles en quelques pas, du gladiateur au pèlerin Église Saint-Eutrope, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Saintes. Dix siècles en quelques pas, du gladiateur au pèlerin

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Église Saint-Eutrope

### Découvrez le quartier Saint-Eutrope et son évolution au fil des siècles. Une déambulation du prieuré au vallon des Arènes. Lors de votre visite, vous découvrirez une frise des siècles, le faubourg, le monastère disparu, la destruction de la nef, l’évolution du quartier Saint-Eutrope, la dévotion autour de sainte Eustelle, les croyances rattachées à saint Eutrope et les aspects futuristes du quartier. L’animation est organisée par l’équipe de MédiaCtions. **Liens**: [[https://www.mediactions.fr](https://www.mediactions.fr)](https://www.mediactions.fr) [www.facebook.com/mediactionspageofficielle](http://www.facebook.com/mediactionspageofficielle) [[mediactions@laposte.net](mailto:mediactions@laposte.net)](mailto:mediactions@laposte.net) [[http://www.facebook.com/mediactionspageofficielle](http://www.facebook.com/mediactionspageofficielle)](http://www.facebook.com/mediactionspageofficielle)

Gratuit. Entrée libre. Départ : 14h30, 15h45, 17h00. Durée : 1h. Rdv : parvis de l’église Saint-Eutrope de Saintes au stand d’information 1/2 h avant le départ de la visite.

Découvrez le quartier Saint-Eutrope et son évolution au fil des siècles. Une déambulation du prieuré au vallon des Arènes. Église Saint-Eutrope 11 rue Saint-Eutrope, 17100 Saintes Saintes Saint-Eutrope Charente-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Charente-Maritime, Saintes Étiquettes évènement : Autres Lieu Église Saint-Eutrope Adresse 11 rue Saint-Eutrope, 17100 Saintes Ville Saintes lieuville Église Saint-Eutrope Saintes