« Dix par Dix » de Robert Schad Arc-et-Senans Arc-et-Senans Catégories d’évènement: Arc-et-Senans

Doubs

« Dix par Dix » de Robert Schad Arc-et-Senans, 11 octobre 2022, Arc-et-Senans. « Dix par Dix » de Robert Schad

Grande Rue Saline royale Arc-et-Senans Doubs Saline royale Grande Rue

2022-10-11 – 2022-10-31

Saline royale Grande Rue

Arc-et-Senans

Doubs Arc-et-Senans 8 EUR Tout au long de parcours inédits, 33 villes, villages et entreprises de la région Bourgogne-Franche-Comté accueillent 62 sculptures originales de Robert Schad jusqu’en septembre 2023. Dans ces lieux choisis par l’artiste, la sculpture contemporaine va à la rencontre du paysage, de l’architecture et de l’histoire. Les structures LATOU, BALUG et MONSE sont présentées à la Saline royale et prennent place de part et d’autre de la Grotte, à l’entrée du site. visites@salineroyale.com +33 3 81 54 45 45 Saline royale Grande Rue Arc-et-Senans

dernière mise à jour : 2022-10-13 par

Détails Catégories d’évènement: Arc-et-Senans, Doubs Autres Lieu Arc-et-Senans Adresse Arc-et-Senans Doubs Saline royale Grande Rue Ville Arc-et-Senans lieuville Saline royale Grande Rue Arc-et-Senans Departement Doubs

Arc-et-Senans Arc-et-Senans Doubs https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/arc-et-senans/

« Dix par Dix » de Robert Schad Arc-et-Senans 2022-10-11 was last modified: by « Dix par Dix » de Robert Schad Arc-et-Senans Arc-et-Senans 11 octobre 2022 Arc-et-Senans Doubs Grande Rue Saline Royale Arc-et-Senans Doubs

Arc-et-Senans Doubs