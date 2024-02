Le corps ou les mots pour le dire – Stage théâtre adulte Dix (Le) Maison de Quartier Nantes, samedi 6 avril 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-04-06 14:00 – 18:00

Gratuit : non 90 € / 80 € Réservation : helloasso.com Adultes

Le corps ou les mots pour le dire. Stage de pratique pour comédiens et comédiennes, danseurs et danseuses, débutants et débutantes : recherche autour du mouvement et du jeu corporel, exploration de la théâtralité et de la parole. Proposé par Damien Marquet, comédien – metteur en scène de la compagnie. Public : adultes Stage les 6 et 7 avril 2024 : samedi de 13h45 à 18h et dimanche de 9h45 à 17h

Dix (Le) Maison de Quartier Bellevue – Chantenay – Sainte Anne Nantes 44100

02 40 69 34 61 0676380905 https://compagnieaminima.wordpress.com/