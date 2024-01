Niviaq – Une aventure arctique contemporaine Dix (Le) Maison de Quartier Nantes, vendredi 29 mars 2024.

L’histoire de Niviaq est celle d’une quête d’identité individuelle mais aussi collective. Elle nous parle, depuis le Groenland, de nos sociétés modernes, de notre lien à la nature, à la vie et à la mort, à l’ancestral et aux contes archaïques. Conte fantastique, ombres portées. Conseillé à partir de 10 ans. Durée : 1h.

