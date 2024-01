Le Taureau Bleu – par Les Corbeaux Dynamite Dix (Le) Maison de Quartier Nantes, samedi 27 janvier 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-01-27 10:30 – 11:15

Gratuit : non 6 € / 4 € Carte blanche

Contes burlesques et fantastiques – Jeune public à partir de 6 ans. « Tapies dans l’ombre, de vieilles légendes vous guettent.Elles vous emmènent dans les méandres des collines bretonnes.Là où se cachent Berger de la nuit ou Taureau Bleu, ces créatures inquiétantes qui peuplaient l’imaginaire de nos anciens.Traversez la brume et écoutez ce que ces histoires disent de nous aujourd’hui. » Un spectacle sur la transmission et la métamorphose ! Des histoires burlesques et fantastiques. Un seule en scène, habité par une multitude de personnages, où l’étrange devient évidence. Avec Elisabeth André Durée : 45 min. Représentations les 27 et 28 janvier 2024

Dix (Le) Maison de Quartier Bellevue – Chantenay – Sainte Anne Nantes 44100

02 40 69 51 44 https://lecollectifdudix.org/ contact@collectifdix.com https://lecollectifdudix.org/le-taureau-bleu/