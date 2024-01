Le Taureau Bleu – Contes burlesques et fantastiques Dix (Le) Maison de Quartier Nantes, samedi 27 janvier 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-01-27 10:30 – 11:30

Gratuit : non 6 euros Dès 5 ans.

Embarquez pour un voyage au cœur des bestiaires Breton et Gallo ! Le Taureau Bleu est un spectacle de contes joyeux, mystérieux et burlesques. Un seule en scène habité par une multitude de personnages fantastiques et étranges.

Dix (Le) Maison de Quartier Bellevue – Chantenay – Sainte Anne Nantes 44100

02 40 69 51 44 https://lecollectifdudix.org/ contact@collectifdix.com https://www.helloasso.com/associations/les-corbeaux-dynamite/evenements/le-taureau-bleu-contes-burlesques-et-fantastiques-2-2-2