Au fil de Camille – par Trafic d’airs Dix (Le) Maison de Quartier Nantes, vendredi 19 janvier 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-01-19 20:30 –

Gratuit : non 12 € / 10 € réduit / 4 € Carte blanche / Gratuit moins de 5 ans Billetterie : trafic-dairs.com

Concert. Six chanteurs et chanteuses de Trafic d’airs reprennent les chansons de l’artiste Camille dans un concert dédié à sa production. Depuis son premier album, Camille trace un chemin très personnel, où la pulsation et les rythmes façonnent ses chansons. Mais elle s’aventure également régulièrement dans des propositions artistiques inattendues, et il faut pouvoir suivre le fil de cette artiste qui nous régale davantage de sons et de sonorités que de sens. Ce spectacle reprend 25 chansons de Camille en puisant dans toutes les époques de sa discographie, accompagné par un trio mixte de multi-instrumentistes. Concerts les 19 et 20 janvier 2024 à 20h30

Dix (Le) Maison de Quartier Bellevue – Chantenay – Sainte Anne Nantes 44100

02 40 69 51 44 https://lecollectifdudix.org/ contact@collectifdix.com https://lecollectifdudix.org/au-fil-de-camille/