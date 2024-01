Je préférerais mieux pas – Théâtre du Rimel Dix (Le) Maison de Quartier Nantes, dimanche 14 janvier 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-01-14 17:00 – 18:10

Gratuit : non 8 € / 5 € réduit / 4 € Carte blanche

Texte de Rémi De Vos. Comédie cruelle en six tableaux mettant en scène des personnages qui “préfèreraient mieux pas”. Avec cette modeste formule, ces rebelles ouvrent une brèche et nous font douter du bien-fondé de nos vies normées. Grâce à un humour corrosif, Rémi De Vos propose ici une image décapante des absurdités du monde du travail et des relations sociales. Mise en scène : Jean-Pierre Guérin Durée : 1h10 Représentations les 13 et 14 janvier 2024

Dix (Le) Maison de Quartier Bellevue – Chantenay – Sainte Anne Nantes 44100

02 40 69 51 44 https://lecollectifdudix.org/ contact@collectifdix.com https://lecollectifdudix.org/je-prefererais-mieux-pas-remi-de-vos/