Aprèm Endorphines Dix (Le) Maison de Quartier Nantes, décembre 2, .

2023-12-02

Horaire : 16:00 23:30

Gratuit : non Plein tarif : 10€ Carte Blanche : 4€ Enfants -12ans : gratuit Tout public

Beau Boucan propose des programmations musicales soignées associées à des ambiances colorées pour créer des moments à part, des instants en musique différents où tout va bien. Dédiée aux musiques pop & indépendantes, Beau Boucan vous partage ses coups de cœur et concocte des événements tout au long de l’année. Pour sa venue au Dix, l’asso a imaginé son “Aprèm Endorphines”, un cocon de douceur et bien-être pour préparer ensemble l’arrivée de l’hiver : une programmation pop et folk délicate dans un cadre chaleureux et intimiste, où on se laissera volontiers bercer dans un transat, un verre de vin chaud maison à la main… Programmation : Mackenzie Leighton, Baïne, Etienne Quénéa

Dix (Le) Maison de Quartier Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100

