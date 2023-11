Catch d’impro – Bestiaire extraordinaire Dix (Le) Maison de Quartier Nantes, 25 novembre 2023, Nantes.

2023-11-25

Horaire : 20:30 22:30

Gratuit : non tarif unique : 5 € Tout public

Venez voir la grande ménagerie que les Diabolos Nantes vont installer au Dix, le monde des humains et des animaux ne vont plus faire qu’un. Qu’ils soient à poils, à plumes ou à écailles, sauvages ou domestiques, les joueuses et joueurs vous réservent des surprises peu ordinaires tout droit sorties de leur bestiaire extraordinaire. En binôme-meute, ils vont s’affronter au centre du ring, sous le regard de l’arbitre qui n’a rien d’humain lui, en jouant des scènes improvisées à partir de thèmes qui leur sont inconnus. Venez voter pour sauver votre espèce protégée.

Dix (Le) Maison de Quartier Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100

02 40 69 51 44 https://lecollectifdudix.org/ contact@collectifdix.com