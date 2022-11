DIX JOURS POUR SIGNER Remiremont Remiremont Catégories d’évènement: Remiremont

Vosges La médiathèque intercommunale Le Cercle accueille le groupe romarimontain d’Amnesty International pour l’opération Dix jours pour signer en faveur de la défense des droits de l’homme.

Chaque année autour du 10 décembre, journée internationale des droits de l’homme, Amnesty International organise une grande campagne de mobilisation autour de 10 situations de personnes ou groupe de personnes dont les droits sont bafoués. Il s’agit de sensibiliser le grand public aux droits énoncés dans la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme et de donner la possibilité à chacun, quel que soit son âge, d’agir pour une ou plusieurs personnes.

Amnesty International France demande à chacun d’interpeller les autorités par l’envoi de lettres et de pétitions, par des messages sur les réseaux sociaux. Il s’agit de défendre aussi bien des victimes de torture, de discrimination, de répression de la liberté d’expression que d’exactions commises par des entreprises. +33 3 29 22 50 01 https://mediatheque.ccpvm.fr/ Médiathèque Le Cercle

