Dix-huit & Demi Maëlle Taina La Carène Brest, samedi 9 mars 2024.

À l’image des midis & demi que vous connaissez bien, vous pourrez enfin venir profiter d’un temps convivial sur l’heure de l’apéro bienvenue aux apéros-concerts ! Les concerts sont adaptés pour les enfants. Le volume sonore ainsi que l’ambiance, les horaires et les espaces sont pensés et aménagés pour accueillir tous les âges dans de bonnes conditions.

Chanteuse, pianiste et guitariste, Maëlle Taina puise son inspiration dans la sincérité de l’indie folk et dans les voyages oniriques de l’ambient pop. Ses textes poétiques et sa voix riche et subtile dévoilent un regard profondément sensible sur le monde qui l’entoure, et ont à cœur de faire transparaître le vrai, l’authentique, le pur. Après un premier EP solo sorti en juillet 2021, Maëlle Taina est maintenant accompagnée de deux guitaristes aux influences ambient et indie rock. Avec eux, Maëlle Taina crée une folk envoûtante, douce et déchirante. Ses mélodies aériennes, soutenues tantôt par son piano vibrant de mélancolie, tantôt par les nappes de guitares réconfortantes du trio, nous invitent aussi bien à l’introspection qu’à l’évasion. Un mélange de l’ambiant pop de RY X, de l’indie rock de Tamino, ou encore de l’indie folk de Phoebe Bridgers. .

Début : 2024-03-09 18:30:00

fin : 2024-03-09

La Carène 30 rue Jean-Marie Le Bris

Brest 29200 Finistère Bretagne

