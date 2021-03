ELANCOURT Le Prisme Élancourt DIX ANS APRES Le Prisme ELANCOURT Catégorie d’évènement: Élancourt

Le Prisme, le samedi 3 avril à 20:30

Auteur David Foenkinos Bruno Solo, Mélanie Page et Julien Boisselier vous embarquent dans une comédie truculente ! Vous allez découvrir des histoires d’amour et d’amitié qui s’entremêlent au fil de nombreux questionnements. Faut-il présenter son meilleur ami à la femme qu’on aime ? Faut-il dîner tous les jeudis soirs avec Bernard et Nicole ? Les gens pauvres s’aiment-ils plus longtemps que les riches ? Un écrivain est-il forcément plus drôle qu’un assureur ? Faut-il rompre avant ou après le dessert ? Un spectacle détonnant porté par des comédiens au sommet de leur art. Grande Salle – Durée : 1h25 Veuillez noter que l’heure de fin n’est pas représentative de la réalité. Se référer au descriptif pour connaitre la durée prévue de l’évènement, ou contactez l’organisateur. DIX ANS APRES Le Prisme Centre des 7 Mares ELANCOURT

2021-04-03T20:30:00 2021-04-03T22:30:00

