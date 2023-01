Portes Ouvertes Diwan Riantec Rianteg Catégories d’Évènement: Mor-Bihan

Portes Ouvertes Diwan Riantec, 11 mars 2023, Rianteg. Portes Ouvertes 11 mars et 13 mai Diwan Riantec

libre d’accès, RDV pas obligatoire, mais conseillé.

Venez découvrir l’école Diwan de la Rade de Lorient ! Diwan Riantec Impasse des écoles 56670 RIANTEC Rianteg 56670 Mor-Bihan Breizh Entre 10h du matin et midi, venez discuter avec l’équipe enseignante et le directeur (Mael Le Goff) et les parents d’élèves à propos du fonctionnement de l’immerssion en langue bretonne. L’école est gratuite, laique ouverte à tous. Nous y accueillons des enfants de toutes les communes du Pays de Port-Louis sans restriction.

Animation préparation de crêpes le même jour et petit café chaud offert aux visiteurs.

Venez nombreux !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-11T10:00:00+01:00

2023-05-13T12:00:00+02:00 Skol diwan Rianteg

